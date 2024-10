Nella tarda serata di ieri, alle 22 circa, la sala operativa del Comando provinciale, dopo aver ricevuto richiesta di soccorso per un incidente stradale all'ingresso dell'abitato di Alà dei Sardi, ha inviato sul posto la squadra Vigili del fuoco del Distaccamento di Ozieri.

Giunta sul posto, la squadra Vvf ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, mentre gli occupanti, già all'esterno dell'abitacolo, sono stati affidati alle cure dei sanitari, e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche i carabinieri per i rilievi di legge.