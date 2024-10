Intorno alle 20:30 un incidente stradale si è verificato in via XXIV Maggio all’incrocio con via Asfodelo ad Alghero.

Secondo una prima ricostruzione una Mini non si sarebbe fermata allo stop e ha impattato contro la Toyota Yaris che viaggiava in direzione porto. Le due auto hanno terminato la corsa contro il muro che delimita il Piazzale della Pace.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale del 118. I conducenti sono stati trasportati all’ospedale cittadino.