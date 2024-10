Traffico in tilt questa mattina intorno a mezzogiorno all’ingresso di Cagliari, in via del Fangario, per un incidente che ha coinvolto quattro auto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Per circa un’ora la circolazione dei mezzi, però, è rimasta bloccata e si sono formate numerose code che hanno creato non pochi disagi agli automobilisti.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale che ha portato avanti i rilievi del caso.