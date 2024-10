Grave incidente questa mattina, intorno alle 7, sulla SS 130 all'altezza di Decimomannu Tre le auto coinvolte: una Polo con a bordo tre donne avrebbe bruciato lo stop andando a sbattere contro una Mercedes Vito nella quale viaggiavano tre operai, con quest'ultima che si è scontrata con una Dacia Duster condotta da una donna, ribaltandola.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Cagliari, che hanno provveduto alla stabilizzazione della Dacia e all'estrazione dei conducenti dalle vetture coinvolte per poi affidarli alle cure del personale sanitario.

All'ospedale - Brotzu e Policlinico - sono finite due donne e una bambina di 12 anni, tutte in codice rosso. Per la piccola trauma cranico, mentre per le due donne rispettivamente trauma cervicale e traumi contusivi.