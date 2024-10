Tragedia questa mattina all'alba lungo la SS 126 fra Guspini e San Nicolò d'Arcidano. Un giovane di 24 anni, Emanuele Fanari, originario di Guspini, ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, ribaltandosi. Lo schianto è avvenuto alle 6:30.

ll giovane, al volante di una Peugeot 206, percorreva la statale quando arrivato all'altezza del bivio per Pabillonis, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Il 24enne è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villacidro, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 ma per il 24enne, morto sul colpo, non c'è stato nulla da fare.