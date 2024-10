Incidente attorno alle 5 di questa mattina a Fonni dove un fuoristrada pick-up Mitsubishi con a bordo due ragazzi è andato a urtare violentemente contro il muro di un'abitazione, per cause ancora da chiarire, in via Brigata Sassari.

I due giovani del posto sono rimasti incastrati nelle lamiere dell'auto, per cui i Vigili del Fuoco di Nuoro accorsi sul posto hanno dovuto estrarli mediante l'uso di cesoie idrauliche e divaricatore.

Le persone coinvolte sono state trasportate all'ospedale di Nuoro con ferite alle gambe e varie contusioni. Sul posto un'ambulanza medicalizzata del 118 e i carabinieri della locale stazione.