Sono ore di apprensione per la comunità di Ardara, sconvolta dalla notizia di un incidente che ha coinvolto una sua giovane figlia.

Maria Pina Fois, 19enne studentessa del liceo artistico "Figari" di Sassari, stava facendo ritorno a casa a poche ore dalla prima prova di maturità, aveva con sé i libri che le sarebbero serviti in questi giorni. La giovane, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava incidentando.

Il primo a giungere sul posto, poco prima di mezzanotte, è stato il padre della maturanda che ha trovato la ragazza ferita in una cunetta, dove era stata sbalzata dall'abitacolo. L’uomo ha appreso la notizia dell’incidente da una telefonata dell’assicurazione dell’auto. La scatola nera dell’utilitaria, infatti, ha inviato un segnale alla centrale operativa della compagnia di assicurazioni dopo l'incidente.

Maria Pina adesso è ricoverata in coma a Sassari, dove lotta fra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione.