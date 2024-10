Drammatico incidente tra Villagrande Strisaili e Talana lungo una strada di penetrazione agraria, in località Genna 'e Arena.

Un agricoltore di Villagrande, Mario Olla, di 63 anni, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo della propria auto, un Nissan Terrano, ed è finito in una scarpata.

Grave il nipote, Carlo Olla, di 38, che viaggiava insieme a lui. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale di Lanusei.