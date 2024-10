Bruno Sanna non ce l'ha fatta. E' morto il 26enne di Siniscola rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri, mercoledì 8 giugno, lungo la provinciale che dalla Caletta porta a Siniscola.

Il giovane si è spento nel pomeriggio di oggi nel reparto Rianimazione all’ospedale di Nuoro, dove era ricoverato a causa delle ferite riportate nello scontro tra la sua moto e un'auto che, mentre procedeva nella sua stessa direzione di marcia, avrebbe svoltato per immettersi in una strada laterale.

Secondo quanto ricostruito, erano circa le 7.30 circa quando Sanna, in sella alla sua Kawasaki, ha avviato una manovra di sorpasso finendo contro la Nissan che nel frattempo aveva svoltato verso una stradina sterrata. Il conducente del mezzo non si è reso conto dell'arrivo del centauro il quale ha sua volta non ha fatto in tempo a frenare.

Sanna è stato sbalzato per alcuni metri atterrando contro una recinzione a bordo strada. Le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito. I medici del 118 intervenuti sul posto ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento a Nuoro. Nessuna conseguenza particolare, invece, per il conducente della Nissan.