Un giovane 24enne di Fordongianus ha perso la vita in un incidente sulla ss 388, in territorio di Simaxis, a pochi chilometri da Oristano.

Si chiamava Guglielmo Archelao Angius; era alla guida della sua auto, una Polo, quando è andato a sbattere contro il pilastro di un cavalcavia in costruzione.

Sul posto tempestivo l'intervento dei soccorsi, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, il giovane era già morto. Indagini in corso per stabilire le cause dell'accaduto.

Già tre anni fa il fratello maggiore era rimasto vittima di un altro incidente stradale, mentre era alla guida della sua moto a Fordongianus.