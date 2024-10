È stato fermato dalla Polizia locale di Sassari il pirata della strada che si era dato alla fuga nel primo pomeriggio dopo avere causato un grave incidente stradale nelle campagne alle porte della città. In seguito allo schianto frontale tra due auto, una donna era rimasta gravemente ferita ed è ora ricoverata in Rianimazione. Gli agenti hanno rintracciato l'uomo che sarà ora interrogato.

Secondo quanto ricostruito, le due auto si sono incrociate e urtate mentre percorrevano la strada vicinale Santu Tettaru, nelle campagne fra San Giovanni e Sant'Orsola, a pochi chilometri da Sassari. Una donna che viaggiava sul sedile del passeggero di uno dei due mezzi ha aperto la portiera per scendere dall'auto e verificare i danni, ma è stata travolta dall'altro automobilista che avrebbe accelerato improvvisamente per scappare.

La malcapitata, rimasta così schiacciata fra lo sportello aperto e l'auto, ha sbattuto la testa perdendo conoscenza. È stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Viste le gravi condizioni, i medici hanno disposto il ricovero in Rianimazione, dove è tenuta per precauzione in coma farmacologico.