Incidente questa mattina al chilometro 49 della SS 131, all'altezza di Sardara, in direzione Oristano.

Una Citroen C2 guidata da un 19enne di Alghero ha tamponato per cause ancora in fase di accertamento un autocarro con rimorchio condotto da un 64enne della provincia di Latina.

Il giovane ha avuto la peggio, soccorso dagli operatori del 118 è stato trasportato all'ospedale di San Gavino per la frattura di un polso.

Sul posto per i rilievi i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Villacidro e della stazione di Sardara.