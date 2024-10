Un neonato, di nemmeno un mese, è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Quartu.

Il piccolo si trovava a bordo di una Citroen, con accanto a la madre, mentre il padre era al volante. La vettura stava percorrendo via Is Pardinas quando il conducente, per cause non accertate, ha urtato un'auto in sosta. A causa dell'impatto la Citroen si è ribaltata.

Al momento non è chiaro se il neonato sia stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Cagliari, la polizia municipale e un'ambulanza del 118.