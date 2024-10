I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti nel Comune di Quartu Sant'Elena, nell' incrocio fra via Ignazio Perra e via Luigi Merello, per un incidente stradale con tre feriti, uno dei quali invalido in sedia a rotelle.

Gli operatori del 115, coordinati dalla Sala Operativa, sono tempestivamente intervenuti per soccorrere le persone coinvolte insieme agli operatori sanitari del 118, e la Polizia Locale.

Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture e della sede stradale.