Incidente stradale in località "Prato sardo” a Nuoro. Due auto, una Ford Kuga e una Volkswagen Golf, si sono scontrate violentemente.

Ad avere la peggio anche se in maniera lieve, è stata la conducente della Ford Kuga, una donna del capoluogo, per la quale è stato necessario l'intervento del servizio sanitario del 118. Non avrebbe riportato complicazioni invece il conducente della Volkswagen Golf, un uomo di Orune.

Sul posto sono intereventui i Vigili del fuoco, i Vigili Urbani e la Polizia.