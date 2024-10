Incidente stradale sulla SS 131 Dcn, al km 37,800, nel territorio del Comune di Orotelli.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta questo pomeriggio a seguito di un incidente stradale che ha interessato una vettura in transito sulla statale.

L’auto, condotta da una ragazza, è uscita fuori strada dopo che la giovane ne ha perso il controllo, andando ad urtare un un pozzetto stradale posto a bordo strada in prossimità del bivio per Orotelli, in direzione Abbasanta.

La ragazza è apparsa cosciente e dopo le prime cure sul posto, è stata subito trasportata all'ospedale di Nuoro dai sanitari del 118 intervenuti.