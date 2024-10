Intorno alle 20,15 di oggi, 6 aprile, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia sono intervenuti per un incidente stradale in via Bazoni Sircana, nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II.

L'intervento del 115 si è reso necessario dopo che una giovane alla guida di un'autovettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia stradale. La giovane è stata trasportata all’ospedale per accertamenti.