Ieri sera alle 18,30 a Monastir, i Carabinieri della locale Stazione con la collaborazione dei colleghi di Donori sono intervenuti sulla strada provinciale 6 al km 1 + 900, a seguito di un sinistro stradale autonomo con un ferito grave. Si tratta di un cinquantottenne di San Sperate, operaio, che percorreva quella arteria stradale alla guida della propria autovettura Suzuki Swift.

Ad un certo punto l'uomo, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che si è cappottato, finendo nella cunetta a bordo strada.

Dopo i primi soccorsi portati dai sanitari del 118, l'autista è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso ma non in pericolo di vita, presso il pronto soccorso del Policlinico Universitario di Monserrato.

I Carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici sul posto per poter stabilire possibili responsabilità da parte di qualcuno. Il mezzo ha subito danni ingenti. I militari dell'Arma hanno richiesto all'ospedale che vengano svolti accertamenti tossicologici per verificare le condizioni dell'uomo all'atto del sinistro.