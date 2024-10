Tragico incidente questa mattina poco dopo le 7 a Macchiareddu, dove, lungo la strada provinciale 93, in via delle Saline, un centauro in sella a uno scooter ha purtroppo perso la vita. Si tratta di Antonio Nonnis, cagliaritano residente a Decimomannu, e aveva 64 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri l'auto, una Opel Corsa condotta da una donna 27enne di Assemini, mentre percorreva una curva, ha invaso l'opposto senso di marcia, impattando frontalmente contro il motociclo Suzuki "Burgman" con il 64enne in sella.

L'uomo è deceduto sul colpo a seguito dell'impatto. La donna è stata soccorsa e trasportata d'urgenza dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale "Brotzu": è attualmente sottoposta a cure mediche. Le sue condizioni non sono considerate critiche e non è in pericolo di vita.

I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sottoposti a sequestro per permettere ulteriori indagini. La salma è stata restituita ai familiari, come disposto dall'autorità giudiziaria.