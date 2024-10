Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di La Maddalena è intervenuta stamattina in seguito a un incidente stradale in via Ammiraglio Mirabello intorno alle 10.

Gli operatori sono stati inviati sul posto per la messa in sicurezza della zona interessata e dei mezzi coinvolti.

I Vigili del fuoco hanno collaborato col personale del 118 per estrarre dalle lamiere un automobilista, che è stato trasportato all'ospedale Paolo Merloper le cure. Sul posto anche la Polizia Locale per gli accertamenti e la sicurezza delle operazioni di soccorso.