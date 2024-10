Intorno alle 11 di questa mattina, la sala operativa del 115 di Sassari ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incidente stradale avvenuto sulla Sp 73 in direzione Cugnana (Olbia), dove una Fiat Panda e una Punto si erano schiantate frontalmente.

Sul posto è stata inviata la squadra della cittadina gallurese, che ha dovuto estrarre il conducente della Panda dalle lamiere, con l’ausilio delle cesoie e del divaricatore.

L'uomo è stato trasportato all’ospedale di Olbia in elisoccorso, mentre il conducente della Punto è stato trasportato all’ospedale di Olbia tramite ambulanza medicalizzata del 118.

Non si segnalano altri feriti. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incidente frontale da parte della polizia municipale e polizia stradale