Ieri a Castiadas, i carabinieri della Stazione di Villaputzu sono intervenuti sulla ss 125 var al km 22+100, dove si era verificato un sinistro stradale autonomo che aveva visto coinvolta una Volvo S40 condotta da una 46enne, educatrice di Assemini. A bordo dell'auto anche un’amica della donna, 79 anni.

Nella circostanza la conducente, verosimilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del veicolo che è andato a invadere la corsia opposta, entrando in collisione con il guard rail, senza coinvolgere fortunatamente altre autovetture.

Entrambe le donne sono state trasportate, non in pericolo di vita, al Policlinico di Monserrato, in codice giallo. È intervenuta sul posto anche la squadra reperibile dell'Anas per la pulizia della sede stradale invasa da detriti.

I rilievi e gli accertamenti conseguenti all'accaduto sono stati svolti dai carabinieri della Stazione di Villaputzu.