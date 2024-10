Incidente stradale a Cala Gonone, grave un centauro tedesco. Il fatto è successo nel primo pomeriggio. Martin Mhur di 39 anni, percorreva a bordo della sua moto la Provinciale Dorgali-Cala Gonone.

Per cause ancora da accertare, l'uomo é uscito fuori strada subito dopo la galleria in direzione Cala Gonone rimanendo gravemente ferito dopo essere stato sbalzato dal mezzo.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è entrato in codice rosso.