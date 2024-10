Il viso sorridente, gli occhioni di Willy guarderanno chiunque passi tra San Michele e via Emilia: lo avevano promesso gli amici del 16enne William Corona, morto circa una settimana fa nel terribile incidente stradale sulla 554, "Willy" continuerà a vivere nei nostri cuori.

L'opera sarà terminata quasi certamente entro poche ore, una sorta di icona indelebile del ragazzo che nel quartiere era ben conosciuto e stimato.

Tanti i post su facebook degli amici e delle tante persone che volevano bene al ragazzo, prematuramente scomparso per un destino crudele: “Voglio che tutti si ricordino di te, voglio che questo sorriso rimanga impresso alla gente, ma vorrei tu fossi ancora quì.. Ancora siamo increduli, non può essere vero, ma tu a 16 anni ci hai insegnato che dobbiamo sempre sorridere come fai tu!.. Questo lo dobbiamo a te piccolo.. Buongiorno su sposu”.