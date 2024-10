Il drammatico incidente è avvenutoalle 6.20 di questa mattina sulla statale 126 all'incrocio di S'Acqua cotta tra Villacidro e Villasor.

A perdere la vita una 26enne di Gonnosfanadiga, Nunzia Sibiriu, che si trovava in auto insieme ad un amico.

I due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando l'auto ha sbandato andando a finire contro il guard-rail e prendendo poi fuoco. Il devastante impatto ha ucciso la ragazza seduta al posto del passeggero mentre solo il provvidenziale intervento di due cacciatori ha permesso all'autista di salvarsi.

Marco Piras, 36enne di Gonnosfanadiga, è stato estratto dall'auto in fiamme appena in tempo e trasportato al Brotzu, ma per l'amica non c'è stato nulla da fare.