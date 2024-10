Nella tarda serata di ieri, a Sassari, gli operatori del 118 sono intervenuti in via Carmelo Floris per soccorrere una donna, trovata a terra in un bagno di sangue.

Semicosciente, all'arrivo dei soccorritori la malcapitata aveva gravi ferite alla testa. La donna sarebbe inciampata in un parcheggio.

Sul posto è intervenuta la polizia, che dopo le prime indagini - che non escludevano una possibile aggressione - ha ricostruito la sfortunata vicenda.