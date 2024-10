Importanti particolari emergono dall'inchiesta portata avanti dalla procura di Cagliari per fare chiarezza sull'utilizzo dei fondi ai partiti da parte di alcuni consiglieri regionali. L'inchiesta ieri ha portato all'arresto di Mario Diana e Carlo Sanjust, e proprio a riguardo di quest'ultimo sono trapelate indiscrezioni scottanti.

Secondo la testimonianza dell'amministratrice unica che si occupò del banchetto di nozze di Sanjust avvenuto a maggio del 2009, infatti, il consigliere del Pdl "Qualche giorno dopo il matrimonio mi diede due assegni che coprivano l'intero costo del banchetto (25mila euro). Mi disse che erano i suoi e che non avrei dovuto metterli subito in pagamento. Alla fine dell'estate 2009" ha poi spiegato l'organizzatrice "Mi chiese indietro i soldi dicendo che lo stesso importo mi sarebbe stato corrisposto in seguito all'emissione da parte mia di più fatture intestate al Pdl e riferite a incontri di lavoro e simili".

Un 'trucco' che potrebbe costare caro a Carlo Sanjust, la cui posizione adesso si complicherà ulteriormente.