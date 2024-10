Il consigliere Pdl della Regione Sardegna Carlo Sanjust avrebbe restituito al suo partito 25 mila euro precedentemente sottratti, e a causa dei quali adesso si trova in carcere al Buon Cammino di Cagliari.

L'accusa mossa dagli inquirenti a Sanjust, è quella di peculato per avere utilizzato 50 mila euro dei fondi destinati ai partiti per spese private e per pagare il suo banchetto di nozze.

Alla restituzione di parte della cifra è seguita la richiesta di scarcerazione.