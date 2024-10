"La Giunta ha fatto le sue valutazioni sulla vicenda Tossilo e oggi abbiamo fatto una delibera sul piano amministrativo che ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento, ovviamente motivato dal lavoro dei tecnici, fatto con la massima attenzione".

Così il Presidente Francesco Pigliaru, intervenuto ieri in Aula, dopo le sollecitazioni nei giorni scorsi e anche oggi della minoranza a riferire in Consiglio, dando il via libera alla valutazione di impatto ambientale per il nuovo inceneritore di Tossilo a Macomer, sul quale non pochi sono i mal di pancia anche in maggioranza.

"Sono qui per cortesia istituzionale, anche se il fatto che si sia chiesto per giorni di discutere in Aula su un atto che non è stato ancora preso, non è molto rituale", chiarisce Pigliaru, ribadendo poi il concetto durante una conferenza stampa in Consiglio regionale, insieme agli assessori alla Difesa dell'ambiente e alla Sanità Donatella Spano e Luigi Arru.

"Il Savi (Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, ndr) ha dato parere positivo, e ricordo che questo servizio è stato spesso anche criticato per la sua severità nei controlli - continua Pigliaru- questa è una procedura amministrativa, basata su regole certe e la nostra Giunta le regole le rispetta".

"Posso assicurare che ci saranno tutti i controlli previsti dalle norme -rassicura Arru- le emissioni dei termovalorizzatori in Sardegna chiaramente devono essere controllate, attraverso un monitoraggio biologico che non riguarderà solo il controllo dei tumori".

"Vogliamo continuare a mantenere la Sardegna una Regione virtuosa in fatto di rifiuti- dice Spano- l'obiettivo è diminuire sempre di più le discariche e contemporaneamente potenziare la differenziata e il riciclo: i rifiuti dovranno diventare una risorsa economica per la Sardegna".