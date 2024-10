Macchina operativa regionale alle prese con diversi incendi anche con quest’oggi, complici le temperature da record che si stanno registrando un po' ovunque.

Nel territorio di Loiri Porto San Paolo, nella zona di L'Ulivariu, in Gallura, è divampato un incendio non lontano da alcune case. Per precauzione la Protezione civile ha fatto allontanare due nuclei familgiari che risiedono nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, gli uomini del Corpo forestale e le compagnie barracellari, aiutati da quattro elicotteri tra i quali il Super Puma. Nessuna abitazione è stata danneggiata e sono in corso le operazioni di bonifica. L'allerta meteo regionale per oggi è elevata per il rischio incendio e per le alte temperature previste.

Altri roghi sono divampati oggi nell'Isola e in due casi, a Jerzu (in Ogliastra) e a Sant'Andrea Frius (Sud Sardegna), sono dovuti intervenire anche i Canadair. Situazione critica anche nell’Oristanese: un elicottero proveniente dalla base operativa di Sorgono sta intervenendo su un incendio scoppiato nell’agro di Santa Giusta. Disagi anche nella circolazione, con lunghe file di auto sulla 131, come si può evincere dalla foto di copertina.