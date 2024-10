"Non c'è al momento un reale e immediato rischio per la salute delle persone, nessuna nube tossica e non c'è stato nessun caso di intossicazione nemmeno nelle immediate vicinanze dell'impianto". Lo afferma all'Ansa il sindaco di Sassari, Nanni Campus, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nello stabilimento della Gesam, a Truncu Reale, per fare il punto sul maxi rogo che sabato ha distrutto il centro di smistamento dei rifiuti.

"Rimane, invece, preoccupazione per l'eventuale ricaduta di diossina sui terreni e sulle colture - dichiara spiega il primo cittadino -. Per cui sarà necessario avere i dati dell'Arpas, che saprà sia valutare la quantità di diossina nell'area sia tracciare il perimetro dell'area interessata".

"L'incendio è quasi completamente spento - aggiunge - e restano pochissimi focolai attivi. Purtroppo l'impianto è andato completamente distrutto". Adesso molti comuni del nord Sardegna dovranno trovare soluzioni alternative per il conferimento dei rifiuti. Per quanto riguarda Sassari invece, la città non verrà interessata dal problema, poiché conferisce nel centro di Tergu.