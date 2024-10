Ancora fiamme in Sardegna.

A fare i conti con il fuoco, questo pomeriggio, è la zona tra Sorso e Sennori, dove un incendio di grandi proporzioni si è propagato dalle campagne circostanti.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si stanno muovendo rapidamente in direzione di Sassari.

Le persone della zona stanno abbandonano la propria abitazione per la paura di uno scoppio per via della presenza di un deposito di bombole.

Sul posto i vigili del fuoco, la forestale, barracelli, protezione civile e carabinieri.

Il traffico in direzione per Sassari è stato bloccato.