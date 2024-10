Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha effettuato un sopralluogo nei luoghi devastati dall'incendio che dalla mattina di sabato 9 luglio ha percorso oltre 60 ettari di campagne del Sassarese tra Tottubella e la zona industriale di San Marco.

“Un incendio, alimentato da un vento intenso, ci ha preoccupato per l’intero pomeriggio – ha detto Conoci -. Dopo le prime informazioni ricevute dalla nostra Polizia Locale, mi sono recato sul luogo dove era in corso l’incendio partito nella zona delle campagne di Tottubella e arrivato a lambire la nostra area industriale di San Marco. Il Dott. Muntoni Responsabile Regionale del Corpo Forestale mi ha aggiornato sulla situazione e, attualmente, dopo l’intervento di due Canadair, due elicotteri e le squadre a terra, l’incendio è in via di spegnimento, scongiurando il rischio che raggiungesse la zona industriale di San Marco”.

“I danni subiti, certamente da alcune aziende agricole, potranno essere valuti nei prossimi giorni, è importante che non si registrino danni alle persone – ha sottolineato il sindaco di Alghero.

“Ringrazio tutte le donne e gli uomini dei corpi di pubblica sicurezza che sono intervenuti per domare le fiamme, mettere in sicurezza l’area e controllare la viabilità in una giornata particolarmente impegnativa”, ha detto infine.