Tre palazzine evacuate in via precauzionale ma fortunatamente nessun danno ad aziende o abitazioni. Non è ancora stato del tutto domato l'incendio divampato oggi pomeriggio tra Quartu Sant'Elena e Quartucciu in un canneto tra via Don Minzoni e viale Marconi.

Le fiamme alimentate dalle alte temperature e dal vento di maestrale si sono velocemente propagate, avvicinandosi pericolosamente alle palazzine. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, il Corpo forestale regionale e i volontari della Protezione civile che si sono messi al lavoro per domare il rogo.

Al lavoro anche i carabinieri della Compagnia di Quartu, con il comandante Michele Cerri, che hanno bloccato alcune strade per consentire le operazioni di spegnimento. Attualmente la situazione sembra sotto controllo.