Un incendio ha interessato, questo pomeriggio, la località Funtana e Predu, tra Ardara e Ploaghe. Le operazioni di spegnimento sono state portate avanti dalle squadre antincendio dei due paesi che hanno impedito il propagarsi delle fiamme.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, la Forestale e un elicottero. Le squadre a terra hanno proceduto alla bonifica della zona per evitare ulteriori riaccensioni.

"Ancora non abbiamo elementi per dire se si tratti o meno di gesto doloso. Resta solo rabbia per l'accaduto che avrebbe potuto dare luogo ad epilogo ben diverso", questo il commento del Sindaco di Ardara Francesco Dui.