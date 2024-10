Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari nel Comune di Selargius, nei pressi della strada statale 387, in località Pitz'e Pranu, per un vasto incendio che si è sviluppato al campo rom dove ha coinvolto la struttura occupata, con all'interno masserizie, cumuli di legno e materiali plastici, rottami e varie bombole di gas.

Gli operatori coordinati dalla sala operativa del 115 sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area portando all'esterno varie bombole di gpl che successivamente sono state raffreddate: nel rogo fortunatamente non ci sono stati feriti, ma tanto spavento tra chi abita in quella zona, dove ci sono anche bambini.

I Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti con due Squadre supportate da autobotti, in tutto cinque automezzi due Aps (autopompa serbatoio), e tre autobotti. Le cause del vasto incendio sono in fase di accertamento, mentre sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.