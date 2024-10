Un incendio è scoppiato attorno alle 5 di questa mattina sul un cargo della Moby "Giuseppe Sa" in arrivo ad Olbia dal porto di Piombino.

Le fiamme sono partite da un camion frigo divampando e mettendo a rischio l'incolumità dei 113 passeggeri a bordo che sono stati evacuati una volta arrivati in Sardegna.

La Capitaneria di Porto di Olbia indaga per capire le cause dell'incendio partito dal garage principale.

L'allarme è stato lanciato dal comando di bordo alla sala operativa della Direzione marittima di Olbia che ha provveduto ad inviare la motovedetta Cp306 della Capitaneria di Porto di La Maddalena, la più vicina al mezzo che si trovava in quel momento a 50 miglia dal porto di Olbia. In soccorso sono intervenute il rimorchiatore portuale Mascalzone Scatenato, la Moby Wonder e la Moby Aky. Si sono attivati poi il Nucleo elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana con un mezzo aereo, un'altra motovedetta per il soccorso Sar d'altura dal porto di Civitavecchia e due unità specializzate del tipo «fire fighting» delle autorità francesi.

L'equipaggio della nave, però, è riuscito a domare le fiamme con l'impianto in dotazione a bordo e a chiudere le paratie d'emergenza per evitare il diffondersi dell'incendio.

Ad attendere il cargo all'arrivo i Vigili del fuoco, personale specializzato del nucleo Psc della Capitaneria e un'ambulanza del 118.