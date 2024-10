Aumenta di ora in ora il bilancio dei danni nell’agro di Siniscola causati dal terribile incendio di ieri. Questo pomeriggio il presidente ed il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis e Alessandro Serra hanno visitato le aziende agricole colpite dal fuoco.

Lo scenario, hanno raccontato i due, è desolante: circa mille ettari bruciati con al loro interno animali (pecore soprattutto ma anche cavalli e altri animali domestici), mirteti, oliveti, pascoli, trattori, attrezzature, foraggio, capannoni, case rurali.

“Una decina di aziende agricole hanno subito gravi e pesanti perdite – ha sottolineato il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra -. Il bilancio è sempre provvisorio ma è necessario non lasciarli soli”.

“È fondamentale intervenire subito – ha aggiunto il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis – perché siamo ad agosto e si ferma tutto tranne la vita rurale. Per questo stiamo cercando di intervenire per tamponare il contingente e aiutare le aziende innanzitutto per questo mese di agosto dandoci il tempo di avere un quadro più completo delle perdite e avanzare proposte dettagliate alle istituzioni”.

Diversi camion articolati di foraggio nei prossimi giorni arriveranno nelle aziende danneggiate dal rogo di ieri notte.

“Stiamo lavorando per reperirne altre, per il quale non ci saranno grossi problemi nonostante la crisi del comparto agricolo – ha rimarcato il presidente provinciale della Coldiretti – ma anche per mettere in sicurezza le aziende e non fermare l’attività”.