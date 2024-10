E’ stato pubblicato il bando per i lavori di messa in sicurezza di emergenza (MISE) a seguito del rogo, di origine dolosa, della notte tra il 19 e il 20 settembre in località Mugoni che ha interessato le aree di Sant’Igori e Sant’Imbenia.

Il sito, già dai primi momenti successivi al incendio, è stato oggetto di sopralluoghi da parte di diversi soggetti istituzionali competenti in materia ambientale, che hanno evidenziato la necessità di intervenire in maniera rapida per evitare l’aggravio della situazione di potenziale contaminazione essenzialmente all’interno della struttura di Sant’Igori, che è risultata l’area maggiormente compromessa da un punto di vista ambientale.

L’appalto per complessivi 120 mila euro reperiti nel bilancio dell’Amministrazione riguarda l’espletamento dei lavori di bonifica dei terreni comprensivi delle caratterizzazioni ambientali e degli oneri di trasposto e smaltimento.

Nello scenario attuale di totale devastazione, risultano presenti i residui di una serie di materiali combusti: strutture lignee, strutture metalliche di vario genere, caravan, barche, altri manufatti in plastica/vetroresina, coperture in lamiera (alcune con coibentazione in poliuretano), coperture ondulate in fibrocemento. Nell’area erano presenti anche alcune bombole di gas, che sono state rimosse con particolare urgenza nei giorni immediatamente successivi all’incendio. Oltre a questi materiali colpiti del rogo, anche la vegetazione che occupava l’area è andata completamente bruciata.

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle procedure di aggiudicazione dell'appalto e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito Internet www.comune.alghero.ss.it e presso l'Ufficio Ecologia Via S. Anna. 38 –Alghero. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12,00 del 1 Marzo 2016.