L’Ordine degli Psicologi della Sardegna a seguito del grave incendio divampato in un palazzo di via Vittorio Emanuele ad Alghero lo scorso 19 luglio, che ha costretto 149 persone a lasciare le proprie case, in sinergia con le attività del Comune di Alghero, della Protezione Civile e dei Servizi Sanitari Territoriali, offre un supporto psicologico gratuito e volontario alle famiglie colpite e ai soccorritori intervenuti.

Gli incontri di gruppo si svolgeranno secondo il seguente calendario: