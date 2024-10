È stato sorpreso dalle fiamme mentre ammassava alcuni cespugli nel suo terreno.

C'è una vittima nel rogo scoppiato in tarda mattinata a Isili, in località Funtana Zaura: si chiamava Ignazio Melis e aveva 73 anni. Sul posto stanno operando gli uomini del corpo forestale e i carabinieri della Compagnia di Isili, impegnati a ricostruire la dinamica della tragedia.

Due le circostanze da chiarire: da una parte capire se l'uomo sia morto per infarto e per le esalazioni del fumo, dall'altro accertare se sia stato lui stesso ad incendiare l'ammasso di sterpaglie o se le fiamme siano state innescate da una scintilla del decespugliatore che stava utilizzando.

Il corpo è stato trovato da alcune persone che hanno subito fatto scattare l'allarme, ma ormai per l'anziano non c'era più nulla da fare. Per spegnere il rogo a Isili è anche intervenuto un elicottero della flotta regionale, oltre alla forestale e ai volontari. È la seconda vittima legata agli incendi di sterpaglie in pochi giorni in Sardegna.