Momenti di paura in un'abitazione di San Teodoro. La veranda di un appartamento in via Cittai è stata avvolta dalle fiamme alle prime luci dell'alba.

A prendere fuoco gli arredi della terrazza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Siniscola, che hanno sedato il rogo prima che il fuoco raggiungesse i vani interni dello stabile, limitando i danni solo alle parti esterne dell'abitazione.

Nessuna delle persone presenti in casa è rimasta ferita né sono stati segnalati danni strutturali allo stabile.