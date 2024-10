Sono ingenti, forse superiori al milione di euro, i danni dell'incendio divampato intorno a mezzogiorno di ieri a Santa Giusta, nella sede della Cooperativa Allevatrici Sarde.

Le fiamme hanno completamente devastato il magazzino con le scorte di prodotti alimentari destinati agli spacci della Cooperativa e danneggiato gravemente anche la struttura.

Sul posto hanno operato per tutta la sera le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Oristano per domare completamente le fiamme e mettere in sicurezza, per quanto è possibile, la struttura. L'incendio sarebbe partito dal tetto del magazzino, che è andato quasi completamente distrutto.

Dopo aver dato l'allarme ai Vigili del fuoco, il personale che opera nel magazzino avrebbe anche attivato gli idranti dell'impianto antincendio senza però riuscire ad evitare il disastro.

La Coooperativa allevatrici sarde associa quasi 11 mila donne ed è la più grande coop femminile d'Europa.