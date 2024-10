Intorno all’1.15 di questa notte i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti a Palau, per un incendio divampato lungo la SS133, non lontano dal bivio per Porto Pollo.

Grazie al tempestivo arrivo sul posto, le operazioni di spegnimento del rogo sono durate un’ora. Il fuoco ha bruciato circa un ettaro di terreno. Sul posto anche la Protezione civile e il Corpo Forestale per i rilievi del caso.

Non si segnalano persone coinvolte.