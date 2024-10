Un grosso incendio è divampato questa notte questa notte lungo la strada provinciale numero 2, la Pedemontana, all'altezza di Assemini e Uta.

L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, che in poco tempo sono riusciti a spegnere l’incendio, ha limitato i danni che il rogo poteva creare.

Le cause sono in corso di accertamento e non si esclude l'azione dolosa.