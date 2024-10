Momenti di apprensione la notte scorsa a Bosa.

Alle 2:45, la squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer è intervenuta in Viale Trieste, dove un’auto, appartenente a una donna del posto, ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. Le fiamme hanno interessato anche l’abitazione adiacente e solamente grazie al tempestivo intervento dei pompieri si è evitato il peggio.

Sul posto sono intervenuti altresì i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di Legge per accertare le cause del rogo.