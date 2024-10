Da richiesta pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti alle 23.30 circa, per un incendio di stoccaggio residuo di rifiuti utilizzati per produrre energia elettrica, l'incendio si è sviluppato prima della lavorazione degli stessi all'interno del deposito della struttura del Casic in località "Macchiareddu" in territorio di Assemini.

Sul posto sono state inviate le squadre di Pronto intervento della sede centrale, gli operatori VVF all'arrivo sul posto hanno provveduto allo smassamento dei cumuli interessati dalle fiamme per effettuare lo spegnimento.

Sul posto anche la squadra del Nucleo speciale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). L'intervento si è protratto per ore. Le squadre del 115 sono intervenute con cinque automezzi, un'Aps (auto pompa serbatoio), un'ABP (auto botte pompa), un Autoscala e un AF ARA (autofurgone Autorespiratori), e un automezzo NBCR e per un totale di quattordici operatori. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.