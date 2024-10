Intorno alle 02.00 della notte scorsa, alla sala operativa dei vigili del fuoco di Alghero è giunta una richiesta di intervento da parte di un passante in transito in via Asfodelo, dove stava andando a fuoco un’auto, una Alfa Romeo 147.

Le fiamme si sono sviluppate sulla parte anteriore del veicolo.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme impedendo che si estendessero ulteriormente, ma i danni sono ingenti.