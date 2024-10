Dalle 6:30 circa di questa mattina, la squadra di pronto intervento "6A" del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carbonia sta intervenendo nella zona industriale di Portovesme (Portoscuso) per spegnere un rogo che si è sviluppato all'interno di una centrale elettrica. In fiamme un complesso di quadri elettrici.

I Vigili del Fuoco hanno spento il rogo evitando ulteriori danni alle apparecchiature e al complesso della struttura, è in corso la bonifica di focolai residui e la messa in sicurezza dell'area.

Sul posto si sta recando il funzionario tecnico di Guardia dei Vigili del Fuoco e gli ingegneri dell'Enel per i rilievi e ulteriori accertamenti tecnici. Gli operatori stanno operando con un'APS e un'autobotte per un totale di due automezzi e cinque operatori. Nessun ferito, nessuna persona risulta coinvolta a intervento ancora in corso.