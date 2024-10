Nel primo pomeriggio di oggi un incendio si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, a Gavoi nella mansarda di un laboratorio odontotecnico.

E’ successo intorno alle 14 in via Sassari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro che hanno spento le fiamme, che hanno interessato varie suppellettili, ed evitato danni strutturali.

Sul luogo dell’incendio sono giunti anche i carabinieri della stazione di Gavoi.